Champions League 2024/25, la classifica degli stipendi: Real Madrid in testa, Inter prima italiana

Per imbattersi nella prima italiana, bisogna scendere fino all’ottava posizione, dove si trova l’ Inter con oltre 140 milioni lordi , circa la metà dei Blancos che spiccano in vetta. La Juventus chiude la top dieci, seguita dal Milan con entrambe le società che chiudono poco sopra i 100 milioni .

Stipendi club Champions League 2024/25 – La classifica

Le nazioni che portano più squadre in top ten sono l’Inghilterra, che vede Manchester City, Arsenal e Liverpool figurare tra le prime dieci, e la Spagna con le tre big Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid tutte presenti tra le società più generose per remunerazioni erogate.

L’Italia come visto si ferma a due rappresentanti, Inter e Juventus, con il Milan fuori di un soffio, e chiudono Germania e Francia con un esponente a testa, Bayern Monaco e PSG rispettivamente.

Tra i campioni delle big five, l’unico assente tra le prime dieci squadre per monte ingaggi è il Bayern Leverkusen, con le aspirine che occupano la quindicesima piazza.

Per vedere il primo club al di fuori delle cinque leghe principali, bisogna scendere in 18esima posizione, in cui compare il Benfica con 37,5 milioni lordi.

Di seguito il ranking dei club ordinati con stipendio lordo maggiore (tutte le cifre sono in euro), basato sulle stime di Capology e rielaborazione dati di Calcio e Finanza:

ND: Shakhtar Donetsk, Celtic, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Young Boys, Salisburgo, Club Brugge, Slovan Bratislava, Sparta Praga e Sturm Graz.