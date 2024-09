Liverpool, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i reds

Stipendi Liverpool 2024 2025 – The show must go on. Dopo nove anni ricchi di successi ed emozioni, i reds hanno dovuto dire addio all’amato tecnico Jurgen Klopp, che aveva instaurato un legame viscerale con la piazza.

Al suo posto Arne Slot, chiamato a sottrarre la Premier League al Manchester City dopo quattro anni di successi targati Pep Guardiola, e al contempo di competere in un cammino europeo che vede la nuova formula al debutto.

A parte lo scossone in panchina è stata un’estate tutto sommato tranquilla sul fronte dei movimenti di mercato, con l’addio del veterano Thiago Alcantara, che si è ritirato dal calcio giocato, e l’arrivo di Federico Chiesa epurato dal progetto Juventus targato Thiago Motta.