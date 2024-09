Lazio, fissato il CdA per l'approvazione del bilancio 2023/24

La Lazio, società quotata a Piazza Affari così come la Juventus, ha comunicato nella giornata odierna che l’appuntamento per l’approvazione del bilancio societario 2023/24, chiuso il 30 giugno scorso, è stato fissato per venerdì 20 settembre.

In riferimento al periodo 2022/23, la Lazio ha dovuto far fronte a un bilancio stagionale in rosso. Infatti, la perdita era stata pari a 29,54 milioni di euro.

Gli ultimi dati, relativi alla semestrale, per il bilancio 2023/24 hanno restituito un buon quadro economico-finanziario. Infatti, lo scorso marzo, la società biancoceleste ha comunicato di aver chiuso i primi sei mesi della stagione sportiva con un attivo di 40,1 milioni. Risultato raggiunto grazie alla importante crescita dei ricavi.

Infatti, questi erano pari 158,8 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 68,7 milioni del 2022/23, con una crescita del 131%. Una spinta decisiva è arrivata all’aumento dei ricavi da diritti tv, che rappresentano la voce più corposa grazie alla partecipazione alla Champions League con incassi per 94,1 milioni (di cui 34,5 milioni dalla Serie A e 57,2 dalla UEFA), mentre i proventi da gestione calciatori sono stati pari a 40 milioni di euro (in particolare grazie alla cessione di Milinkovic-Savic all’Al Hilal per 39,7 milioni, con una plusvalenza di 38,9 milioni).