Manchester City, gli stipendi 2024/25: ecco quanto guadagnano i Citizens

Stipendi Manchester City 2024 2025 – Il dominio totale in Premier e provare a rialzare la Coppa dalle “grandi orecchie”. Il Manchester City di Pep Guardiola vuole rivivere un’altra stagione da protagonista assoluto in campo nazionale e internazionale, dopo il successo a Istanbul nel 2023.

Per farlo, lo sceicco Mansour ha confermato tutti i protagonisti della scorsa stagione (ad eccezione della cessione di Julian Alvarez all’Atletico Madrid), riportando all’Etihad Ikay Gundogan, in uscita dal Barcellona. A Manchester è arrivato anche Savio, giocatore ex Girona e dunque già appartenete alla proprietà City Football Group.