ManUTD, quinto bilancio di fila in perdita: nel 2023/24 rosso di 135 milioni

Quinto bilancio consecutivo in rosso per il Manchester United, che ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2024 con una perdita pari a 113,2 milioni di sterline, pari a circa 135 milioni di euro. Si tratta della seconda maggiore perdita a bilancio per il club inglese, dopo il rosso di 115,5 milioni di sterline nel 2021/22: complessivamente, negli ultimi cinque anni la società d’oltremanica ha registrato perdite per oltre 370 milioni di sterline.

«Il club rimane impegnato e in conformità sia con le regole di profitto e sostenibilità della Premier League, sia con i regolamenti del fair play finanziario della UEFA», ha dichiarato il CEO del Manchester United, Omar Berrada. I nuovi dati finanziari dello United coprono un periodo in cui la squadra ha concluso all’ottavo posto in Premier League e all’ultimo posto nel proprio gruppo di Champions League, ma ha vinto la FA Cup.

Manchester United bilancio 2024, i ricavi

Il Manchester United ha registrato ricavi record nella stagione 2023/24 pari a 661,8 milioni di sterline (circa 785 milioni di euro), in crescita del 2% rispetto ai 648,4 milioni di sterline del bilancio 2023: si tratta di cifre escluse le plusvalenze, che sono state pari a 37,4 milioni di sterline rispetto ai 20,4 milioni di sterline del 2022/23.

In particolare, la voce maggiore è quella relativa ai ricavi commerciali, pari a 302,9 milioni di sterline e in liena con la precedente stagione: di questi, 177,8 milioni (-6%) sono legati ai ricavi da sponsorizzazione mentre i ricavi da vendita al dettaglio e merchandising sono stati pari a 125,1 milioni (+10%). I ricavi da diritti tv invece sono stati pari a 221,8 milioni di sterline, in aumento del 6% grazie alla partecipazione alla Champions League, mentre i ricavi da matchday sono stati pari a 137,1 milioni di sterline, sostanzialmente in linea con la passata stagione.

I ricavi del Manchester United nel 2023/24:

Ricavi commerciali: 302,9 milioni di sterline;

Ricavi da diritti tv: 221,8 milioni di sterline;

Ricavi da matchday: 137,1 milioni di sterline;

TOTALE: 661,8 milioni di sterline

Manchester United bilancio 2024, i costi

Più rapidamente dei ricavi sono cresciuti i costi per il Manchester United, che nel bilancio al 30 giugno 2024 hanno toccato quota 768,5 milioni, con un aumento di 87,4 milioni rispetto al 2022/23. In particolare, a spingere i costi è stato l’aumento del costo del personale, salito a 364,7 milioni di sterline (+10%). Gli ammortamenti sono stati pari inveece a 190,1 milioni di sterline, con una crescita di 17,4 milioni (+10%) rispetto al bilancio precedente, mentre le altre spese operative sono calate a 149,4 milioni di sterline (-8,5%), oltre a spese straordinarie per 48 milioni di sterline legate in particolare all’operazione che ha portato Sir Jim Ratcliffe ad acquistare una quota del club.

Il risultato operativo è risultato così negativo per 69,3 milioni di sterline (-11,1 milioni nel 2022/23), mentre i costi finanziari netti sono stati pari a 61,5 milioni di sterline, in crescita di 40 milioni rispetto al 2022/23: il risultato ante-imposte è stato così negativo per 130,7 milioni di sterline (-32,5 milioni nel 2022/23), mentre il risultato netto è stato quindi negativo per 113,2 milioni di sterline (-28,7 milioni nel 2022/23).

Complice l’ingresso in società di Ratcliffe, il patrimonio netto al 39 giugno 2024 è salito a 144,9 milioni di sterline (rispetto ai 103,9 milioni di sterline del 30 giugno 2023), mentre l’indebitamento lordo risultava pari a 1,2 miliardi di sterline, in linea con il 2022/23, a fronte di liquidità per 73,5 milioni di sterline /76 milioni al 30 giugno 2023).