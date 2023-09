Milan stipendi 2023 2024 – Dopo un mercato da assoluto protagonista, favorito dalla cessione di Sandro Tonali, il Milan ha visto il suo monte ingaggi rimanere sostanzialmente stabile rispetto alla passata stagione. Questo sottolinea come, nonostante diverse operazioni in entrata, il fondo statunitense RedBird sia comunque attento alla sostenibilità economica della rosa affidata sempre a Stefano Pioli.

Milan stipendi 2023 2024 – Monte ingaggi in crescita

Per la stagione 2023/24 il Milan avrà un monte ingaggi che peserà sui conti del club per un totale pari a quasi 90 milioni di euro lordi (l’anno scorso era di poco superiore a 90 milioni lordi). La cifra della passata stagione tiene conto anche dei calciatori arrivati durante il mercato di gennaio e di coloro che sono invece stati ceduti a stagione in corso. Con una campagna acquisti che ha portato a Milanello ben nove calciatori nuovi, e che comunque ha visto diverse partenze, il monte ingaggi è rimasto stabile.

Per stilare la classifica degli ingaggi degli uomini di Stefano Pioli in questa stagione abbiamo utilizzato le cifre degli stipendi pubblicate in passato dal La Gazzetta dello Sport. L’analisi è stata poi integrata con i salari dei nuovi calciatori arrivati nel mercato estivo – sulla base delle indiscrezioni di stampa – e aggiustando le cifre dei contratti rinnovati.

Per il calcolo dello stipendio lordo, abbiamo considerato gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita per tutti quei giocatori che ne possono beneficiare (cioè quei calciatori che hanno avuto la residenza fiscale fuori dall’Italia almeno nei due anni precedenti al loro arrivo in Serie A e che mantengano la residenza fiscale nel nostro Paese per almeno due anni dal loro arrivo). Per i nuovi calciatori arrivati oltre il 2 luglio, gli sgravi sono applicati solamente per il 2024 (e dunque per metà stagione).

Milan stipendi 2023 2024 – Le cifre

Questi gli stipendi netti dei calciatori del Milan nella stagione 2023/24 (il lordo tra parentesi e in grassetto chi gode degli sgravi del Decreto Crescita):

Rafael Leao – 5 milioni netti (6,55 lordi)

– 5 milioni netti (6,55 lordi) Theo Hernandez – 4 milioni netti (5,24 lordi)

– 4 milioni netti (5,24 lordi) Ismael Bennacer – 4 milioni netti (7,4 lordi)

Ruben Loftus-Cheek – 4 milioni netti (5,24 lordi)

– 4 milioni netti (5,24 lordi) Christian Pulisic – 4 milioni netti (6,32 lordi)

– 4 milioni netti (6,32 lordi) Samuel Chukwueze – 4 milioni netti (6,32 lordi)

– 4 milioni netti (6,32 lordi) Fikayo Tomori – 3,5 milioni netti (4,59 lordi)

– 3,5 milioni netti (4,59 lordi) Olivier Giroud – 3,5 milioni netti (4,59 lordi)

– 3,5 milioni netti (4,59 lordi) Alessandro Florenzi – 3 milioni netti (5,55 lordi)

Mike Maignan – 2,8 milioni netti (3,67 lordi)

– 2,8 milioni netti (3,67 lordi) Luka Jovic – 2,5 milioni netti (3,28 lordi)

– 2,5 milioni netti (3,28 lordi) Mattia Caldara – 2,2 milioni netti (4,07 lordi)

Davide Calabria – 2 milioni netti (3,7 lordi)

Pierre Kalulu – 2 milioni netti (2,62 lordi)

– 2 milioni netti (2,62 lordi) Yunus Musah – 2 milioni netti (3,16 lordi)

– 2 milioni netti (3,16 lordi) Noah Okafor – 2 milioni netti (3,16 lordi)

– 2 milioni netti (3,16 lordi) Tijjani Rejinders – 1,7 milioni netti (2,69 lordi)

– 1,7 milioni netti (2,69 lordi) Simon Kjaer – 1,5 milioni netti (1,97 lordi)

– 1,5 milioni netti (1,97 lordi) Rade Krunic – 1,1 milioni netti (2,04 lordi)

Tommaso Pobega – 1 milione netto (1,85 lordi)

Malick Thiaw – 800mila euro netti (1,05 lordi)

– 800mila euro netti (1,05 lordi) Yacine Adli – 800mila euro netti (1,05 lordi)

– 800mila euro netti (1,05 lordi) Luka Romero – 800mila euro netti (1,05 lordi)

– 800mila euro netti (1,05 lordi) Antonio Mirante – 700mila euro netti (1,3 lordi)

Marco Sportiello – 500mila euro netti (925mila lordi)

Marco Pellegrino – 300mila euro netti (555mila lordi)

TOTALE – 59,7 milioni di euro netti (89,9 milioni di euro lordi)

Cifre in milioni di euro; elaborazione CF su dati Gazzetta

Il calciatore più pagato è Rafael Leao, protagonista di una lunga querelle legata al rinnovo di contratto e portata alla fumata bianca dal duo Maldini-Massara, esonerati dalla proprietà dopo la fine del campionato 22/23. Il talento portoghese, classe 1999, ha firmato un contratto valido fino al 2028 da 5 milioni di euro netti, diventando così il più pagato della rosa, nonostante i diversi arrivi in sede di mercato. Sono proprio due nuovi acquisti a seguire Leao in questa particolare classifica.

Infatti, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, arrivati rispettivamente da Chelsea e Villarreal, percepiscono 4 milioni di euro netti a testa. Insieme a loro due vecchie conoscenze com Ismael Bennacer e Theo Hernandez, questi ultimi due si sono visti riconoscere un aumento del proprio ingaggio dopo i rispettivi rinnovi siglati negli scorsi mesi.

In terza posizione, così da andare a completare il podio dei più pagati, ecco i leader di difesa e attacco Fikayo Tomori e Olivier Giroud, simbolo dello Scudetto della gestione Pioli e gratificati con contratti da 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Concludiamo con i calciatori che hanno salutato Milanello liberando importante risorse per quanto riguarda il monte ingaggi. Uno su tutti Sergiño Dest. Il terzino olandese non è stato riscattato dai rossoneri ed è tornato al Barcellona. Le casse di via Aldo Rossi, quindi, risparmiano 3,8 milioni di euro di ingaggio netto che è stato riconosciuto a Dest. Più contenute le cifre degli altri calciatori non riscattati dal Milan come Tiemoué Bakayoko (2,5 milioni), Aster Vranckx (1,5 milioni) e Brahim Diaz (500.000 euro). È scaduto il contratto, invece, a Zlatan Ibrahimovic, che percepiva 1,5 milioni di euro netti, e a Ciprian Tatarusan (1,2 milioni).

Ceduti, invece, Tonali (1,2 milioni di ingaggio netto), Ante Rebic (3,5 milioni), Charles De Ketelaere (2,2 milioni), Junior Messias (1 milione), Alexis Saelemaekers (1 milione), Matteo Gabbia (800.000 euro) e Marko Lazetic (250.000 euro). A parte Tonali e Rebic, le altre cessioni sono state finalizzate in prestito, con Gabbia e Lazetic che sono sicuri di rientrare a Milanello in vista della stagione 2024/25.