Juventus stipendi 2023 2024 – Anche per la stagione iniziata da pochissimo la politica della Juventus è stata quella di abbattere i costi legati alla rosa, soprattutto dopo aver visto sfumare la qualificazione alla Champions League, per via della penalizzazione subita per il filone plusvalenze. Missione compiuta per i dirigenti bianconeri e per il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Juventus stipendi 2023 2024 – Monte ingaggi in calo

Il monte ingaggi bianconero, infatti, è sceso ulteriormente dopo un taglio già avvenuto lo scorso anno, passando a 75,1 milioni di euro netti, che si traducono in 121,3 milioni lordi. Nel complesso, il monte ingaggi è calato di ben 21 milioni netti, che al lordo delle tasse diventa un risparmio complessivo da circa 44 milioni di euro.

Per stilare la classifica degli ingaggi degli uomini guidati da Massimiliano Allegri in questa stagione abbiamo utilizzato le cifre degli stipendi pubblicate nelle passate stagioni da La Gazzetta dello Sport. L’analisi è stata poi integrata con i salari dei nuovi calciatori arrivati nel mercato estivo e aggiustando le cifre dei contratti che sono stati rinnovati.

Per il calcolo dello stipendio lordo, abbiamo considerato gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita per tutti quei giocatori che ne possono potenzialmente beneficiare (cioè quei calciatori che hanno avuto la residenza fiscale fuori dall’Italia almeno nei due anni precedenti al loro arrivo in Serie A e che mantengano la residenza fiscale nel nostro Paese per almeno due anni dal loro arrivo). Per i nuovi calciatori arrivati oltre il 2 luglio, gli sgravi sono applicati solamente per il 2024 (e dunque per metà stagione).

Juventus stipendi 2023 2024 – Pogba il più pagato, dietro Rabiot e Vlahovic

Paul Pogba, come l’anno scorso, si conferma il calciatore più pagato dell’intera rosa juventina, con la speranza che possa essere più presente nelle scelte di Allegri visti i molti infortuni della passata stagione. Il centrocampista francese percepisce un ingaggio netto di 8 milioni di euro. Alle sue spalle ci sono Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic con 7 milioni netti. Tutti e tre questi calciatori erano in odore di cessione a un certo punto dell’estate juventina, ma alla fine sono rimasti alla Continassa. Alle spalle di questo trio troviamo Wojciech Szczesny che guadagna 6,5 milioni di euro netti a testa.

Questi gli stipendi netti dei calciatori della Juventus nella stagione 2023/24 (il lordo tra parentesi e in grassetto chi gode degli sgravi del Decreto Crescita):

Paul Pogba – 8 milioni netti (10,48 lordi)

– 8 milioni netti (10,48 lordi) Adrien Rabiot – 7 milioni netti (9,17 lordi)

– 7 milioni netti (9,17 lordi) Dusan Vlahovic – 7 milioni netti (12,95 lordi)

Wojciech Szczesny – 6,5 milioni netti (12,03 lordi)

Alex Sandro – 6 milioni netti (11,1 lordi)

Gleison Bremer – 5 milioni netti (9,25 lordi)

Federico Chiesa – 5 milioni netti (9,25 lordi)

Danilo – 4 milioni netti (5,24 lordi)

– 4 milioni netti (5,24 lordi) Daniele Rugani – 3,5 milioni netti (6,48 lordi)

Arkadiusz Milik – 3,5 milioni netti (4,59 lordi)

– 3,5 milioni netti (4,59 lordi) Manuel Locatelli – 3 milioni netti (5,55 lordi)

Weston McKennie – 2,5 milioni netti (3,28 lordi)

– 2,5 milioni netti (3,28 lordi) Filip Kostic – 2,5 milioni netti (3,28 lordi)

– 2,5 milioni netti (3,28 lordi) Moise Kean – 2,5 milioni netti (3,28 lordi)

– 2,5 milioni netti (3,28 lordi) Timothy Weah – 2 milioni netti (2,62 lordi)

– 2 milioni netti (2,62 lordi) Mattia Perin – 1,5 milioni netti (2,78 lordi)

Mattia De Sciglio – 1,5 milioni netti (2,78 lordi)

Andrea Cambiaso – 1 milione netto (1,85 lordi)

Federico Gatti – 1 milione netto (1,85 lordi)

Nicolò Fagioli – 1 milione netto (1,85 lordi)

Samuel Iling-Junior – 500mila euro netti (655mila euro lordi)

– 500mila euro netti (655mila euro lordi) Carlo Pinsoglio – 300mila euro netti (555mila euro lordi)

Fabio Miretti – 300mila euro netti (555mila euro lordi)

TOTALE – 75,1 milioni netti (121,4 milioni lordi)

Cifre in milioni di euro; elaborazione CF su dati Gazzetta

Rispetto alla stagione scorsa, la società bianconera risparmia i 6,5 milioni di euro netti riconosciuti l’anno scorso a Leandro Paredes, che si è accasato alla Roma dopo il ritorno al PSG in seguito al mancato riscatto da parte della Juventus. Stesso sorte è toccata ad Angel Di Maria, che percepiva un ingaggio da 6 milioni di euro netti, che è tornato a essere un parametro zero, stessa condizione che ha favorito il suo approdo a Torino, per poi fare ritorno al Benfica, sua prima squadra europea in carriera. Risparmio importante per le casse bianconere anche per l’addio di Juan Cuadrado, trasferitosi all’Inter a parametro zero, che alla Juve percepiva 5 milioni netti.