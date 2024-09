Borussia Dortmund, gli stipendi 2024/25: ecco quanto guadagnano i gialloneri

Stipendi Borussia Dortmund 2024 2025 – La finale di Champions League dell’anno scorso, persa contro il Real Madrid, sembra essere irripetibile. Il Borussia Dortmund si è spinto oltre i propri limiti, eliminando squadre del calibro di Milan e Paris Saint Germain. Questa stagione l’obiettivo è fare meglio in Bundesliga, con la concorrenza spietata di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

La squadra giallonera è più che competitiva, nonostante gli addi delle bandiere Marco Reus e Mats Hummels. Grande affidamento si farà su Serhou Guirassy, ex bomber dello Stoccarda, che ha preso il posto di Nicklas Fullkrug, trasferitosi al West Ham. Figura di riferimento in campo, e nello spogliatoio, il capitano Emre Can.