Gli spettatori allo stadio in Europa nel 2023/24: dominio Bundesliga e Borussia Dortmund

Il muro giallo del Borussia Dortmund guarda tutti dall’alto verso il basso in termini di spettatori allo stadio in campionato nel corso della stagione 2023/24, trascinando in vetta anche la Bundesliga, mentre la Serie A continua a riempire sempre più gli stadi piazzandosi dietro solo a Premier League e allo stesso campionato tedesco.

Sono questi i dati legati alle presenze allo stadio nel corso della annata appena conclusa, secondo i dati rielaboti da Calcio e Finanza in base alle indiscrezioni e alle cifre rese note da club e leghe estere. Il quadro che emerge considerando i top 5 campionati d’Europa è di dominio delle leghe di Inghilterra e Germania, con l’Italia che tuttavia si è ancora messa dietro la Liga spagnola.

Classifica spettatori stadio 2023 2024, il confronto tra le leghe

Nel dettaglio, infatti, la Bundesliga tedesca è in testa in termini di media spettatori, con 39.519 spettatori di media per ciascuna partita disputata nel corso del campionato 2023/24. A breve distanza si è piazzata invece la Premier League inglese, con 38.557 spettatori di media. La Serie A invece sfonda il tetto dei 30mila spettatori a partita per la prima volta dal 1997/98, tenendosi alle spalle la Liga spagnola ferma a 29.017 tifosi a partita. Ultima la Ligue 1 francese che, nonostante un rilevante salto in avanti, ha chiuso con 27.113 spettatori in media per ciascuna partita.

Numeri importanti per il campionato transalpino, tanto da scavalcare l’Italia in termini di percentuale di riempimento medio. In base infatti a questa classifica, la Premier League supera la Bundesliga in vetta (97,6% contro 96,4%), ma soprattutto al terzo posto si piazza la Ligue 1 con una percentuale di riempimento pari all’85,4% rispetto all’82,8% della Serie A e all’81,4% della Liga.

Guardando anche al confronto con la stagione 2022/23, la Ligue 1 e la Serie A sono le uniche che hanno visto crescere entrambi gli indicatori (rispettivamente +14% e +5% per gli spettatori e +9% e +2,5% per la percentuale di riempimento), mentre gli altri tre campionati hanno visto alcuni numeri scendere: la Bundesliga ha visto la media tifosi scendere dell’8% (ma +4% sul riempimento), la Liga ha registrato un -1,4% sugli spettatori (legati anche al fatto che il Barcellona abbia giocato a Montjuic invece che nel più capiente Camp Nou per i lavori di ristrutturazione) mentre la Premier League addirittura -4% sugli spettatori e -1% sul riempimento.

Classifica spettatori stadio 2023 2024, il confronto tra club

A trascinare in particolare i dati della Bundesliga sono Borussia Dortmund e Bayern Monaco, che nella stagione 2023/24 hanno sempre riempito i rispettivi stadi con una media rispettivamente di 81.305 e 75.000 spettatori per ciascuna delle 34 partite del campionato concluso nelle ultime settimane.

Sul terzo gradino del podio invece si è piazzato il Manchester United, con 73.354 spettatori a partita, poco più dei 72.838 spettatori dell’Inter che ha chiuso quarta davanti al Real Madrid (72.061 spettatori) e al Milan (72.008 spettatori). Nella top 10, inoltre, trova spazio anche la Roma con 62.956 spettatori a partita, mentre allargando alla top 20 in totale troviamo sette club della Premier League, sei club della Bundesliga, tre club di Serie A, tre club della Liga e un club di Ligue 1.

Classifica spettatori stadio 2023 2024, il tasso di riempimento

Guardando invece alla graduatoria sul riempimento medio, anche qui il dominio è tutto della Bundesliga: ben cinque squadre hanno avuto un riempimento del 100%, mentre altre quattro del 99%. Nella top 20 per riempimento trovano spazio anche altre nove squadre di Premier League (con il West Ham che ha fatto registrare una media del 99,9%), una di Ligue 1 (il Lens con il 99%) e una di Serie A, ovverosia il Cagliari, con un riempimento medio pari al 98,5%.

Per quantor riguarda la sola Serie A, così, lo scettro è finito nelle mani del Cagliari, che si trova davanti a tutti con un tasso di riempimento del 98,51% (nonostante una media spettatori di poco superiore ai 16mila tifosi per partita). Molto bene anche l’Atalanta con il 96,74% (su cui hanno pesato i lavori di ristrutturazione dello stadio) e infine l’Inter, che si piazza sul podio anche di questa classifica con un riempimento pari al 96,21%.

Presenti fuori dal podio (e in questo ordine) Genoa, Juventus, Milan e Roma, tutte con un tasso di riempimento superiore al 90%, un dato comunque altissimo soprattutto per quelle società – in particolare rossoneri e giallorossi – il cui stadio vanta una capienza importante. Il Grifone supera il 96%, mentre Juventus e Milan si fermano al 95% e la Roma a quota 93%.