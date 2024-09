Paris Saint-Germain, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i campioni di Francia

Stipendi PSG 2024 2025 – I parigini sono chiamati al salto di qualità. Dopo un decennio di sostanziale dominio in Ligue 1, in cui il club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi ha conquistato otto dei dieci scudetti in palio, la squadra guidata da Luis Enrique è chiamata ad alzare il livello in ambito europeo.

Per tentare l’assalto alla Coppa dalle grandi orecchie, la proprietà del club transalpino ha come sempre stanziato un budget importante, mettendo a segno una serie di importanti colpi.

Un acquisto di rilievo è stato João Neves, regista messosi in mostra col Benfica, insieme a Désiré Doué, talento emerso alle Olimpiadi di Parigi, oltre a Willian Pacho e Matvey Safonov, pronti a rinforzare la linea difensiva.

Allo stesso tempo sono avvenute molte partenze, tra cui il doloroso e conflittuale addio a parametro zero di Kylian Mbappé destinazione Madrid, oltre alla cessione di Manuel Ugarte al Manchester United.