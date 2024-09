Real Madrid, gli stipendi 2024/25: ecco quanto guadagnano i Blancos

Stipendi Real Madrid 2024 2025 – Ripetersi in Liga e in Champions League, sapendo che solo la vittoria è consentita per un club di tale caratura. Il Real Madrid di Florentino Perez si presenta alla partenza della nuova stagione con una squadra che, di diritto, viene considerata tra le favorite in tutte le competizioni in cui partecipa.

L’arrivo di Kylian Mbappé non può che essere l’operazione di punta del mercato dei Galacticos ma non solo: il giovane brasiliano Endrick, arrivato in sordina dal Brasile, può rivelarsi una stella per il futuro del Real, insieme ai soliti noti Jude Bellingham, Rodrygo e Vinicius Junior.