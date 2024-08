Stipendi non pagati, Mbappè denuncia il PSG e chiede 55 milioni di euro

L’La storia tra Kylian Mbappé e il PSG si è ancora conclusa. Se il giocatore non vestirà più i colori del club della capitale, le due parti si troveranno a scontrarsi sul fronte legale. Il nuovo attaccante del Real Madrid ha infatti denunciato la società parigina alla commissione legale della Lega calcio professionistica francese (LFP) e alla UEFA, l’ente calcistico europeo, attraverso la Federcalcio francese (FFF).

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Monde, Kylian Mbappé chiede 55 milioni di euro lordi che il PSG gli dovrebbe ancora versare. Una somma che corrisponderebbe a parte del bonus alla firma concordato per la sua precedente esperienza a Parigi e agli ultimi tre mesi di stipendio (aprile, maggio e giugno).

Se le accuse del giocatore verranno provate, il club parigino rischia sanzioni che potrebbero arrivare fino al blocco del mercato in caso di mancato pagamento. Sempre secondo Le Monde, il PSG rischia anche di vedere messa in discussione la sua licenza UEFA, che potrà essere concessa solo se il club non ha arretrati sui pagamenti degli stipendi. A questo proposito, il nazionale francese ha inviato una lettera alla FFF per informare la UEFA della sua situazione.

Il braccio di ferro tra l’attaccante francese e il suo ex club risale a diversi mesi fa. Lo scorso maggio, L’Équipe aveva spiegato che il giocatore diffidato formalmente il PSG e chiedeva 100 milioni di euro per stipendi e bonus non pagati. A giugno il PSG ha spiegato che erano in corso trattative con il giocatore.