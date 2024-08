Il Barcellona svela il nuovo Camp Nou: lo stadio pronto entro fine anno

Il nuovo Spotify Camp Nou sarà motivo di orgoglio per tutti i tifosi del Barcellona negli anni a venire. I lavori di ristrutturazione dell’impianto – che avrà una capienza di 105mila posti – procedono a ritmo serrato, con l’intenzione di poter già disputare partite prima della fine dell’anno, sebbene con una capacità ancora ridotta a circa 60mila spettatori.

Il club blaugrana sta svelando poco a poco cosa troveranno i soci e, nelle ultime ore, ha mostrato nuove immagini attraverso i suoi canali social. In questo caso, il club ha rivelato come sarà lo stadio all’interno. Con una copertura spettacolare per i tifosi, i soci e i sostenitori del Barça che si recheranno allo stadio saranno ben protetti e occuperanno i loro posti potendo contare sul massimo comfort possibile.

Il colore blaugrana dominerà in uno stadio che non sarà solo un impianto sportivo, ma il suo design consentirà anche di ospitare altri tipi di eventi, sulla falsa riga della riqualificazione del Santiago Bernabeu, l’impianto del Real Madrid completamente ristrutturato e pronto a essere sfruttato al 100% dai Blancos di Florentino Perez.

Il Barça spera di trovare risorse straordinarie grazie allo sfruttamento delle attività commerciali all’interno del nuovo Camp Nou e di migliorare notevolmente la propria situazione economico-finanziaria. Il restyling della struttura invita i tifosi e i soci all’ottimismo, incluso il trasferimento temporaneo allo stadio Lluís Companys di Montjuïc.