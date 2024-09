Lazio, proteste dei tifosi per il caro biglietti. Lotito: «Aumenti in linea con la Serie A»

La Lazio si trova al centro di una polemica riguardante i prezzi dei biglietti, dopo l’annuncio delle tariffe per la partita del 16 settembre contro l’Hellas Verona. Nonostante non si tratti di un big match e si giochi di lunedì sera, i tifosi biancocelesti sono infuriati per l’aumento dei prezzi, che sono stati mantenuti sulle stesse cifre elevate stabilite per la sfida contro il Milan a fine agosto, invece di tornare ai livelli più accessibili visti nella partita d’esordio contro il Venezia.

I rincari decisi dalla società di Lotito, si attestano attorno al 60% per ogni settore dello stadio Olimpico rispetto alla stessa partita della scorsa stagione. Questa situazione ha sollevato il malcontento tra i fan, come riportato nell’edizione odierna del Messaggero. Alcuni sostenitori hanno espresso il loro disappunto online, affermando: «Non si fa il nostro bene». Altri, con tono ironico, si sono chiesti: «Quindi le nostre sfide di cartello sono quelle con il Verona?»

Se pur solamente commenti sui social, è chiaro che un po’ di frustrazione aleggi nell’aria. E poi si sa che la relazione tra i tifosi della Lazio e la società biancoceleste non è delle migliori.