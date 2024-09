Lazio, nuovo incontro a fine mese sul Flaminio: due sfidanti per Lotito

È una partita che si gioca su tre fronti, quella per lo Stadio Flaminio. Oltre al progetto della Lazio (che a breve porterà a un nuovo incontro tra Lotito e il Comune di Roma), ci sono in corsa anche quelli della joint venture tra Cassa Depositi e Prestiti e Credito Sportivo, più quello della Roma Nuoto.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, l’idea in Campidoglio è quella di procedere con una tripla conferenza dei servizi, così da valutarle tutte parallelamente e andare avanti eventualmente con quella che riceverà l’ok di tutte le istituzioni coinvolte nell’iter autorizzativo.

In questo senso va vista la riattivazione da parte del Comune di quella per esaminare il progetto della Roma Nuoto, per il «restauro e la ristrutturazione» dello Stadio Flaminio. Sotto questo punto di vista, entro il prossimo 20 settembre potranno essere richieste integrazioni documentali, mentre la chiusura è prevista per il 20 ottobre 2024.

Tra fine settembre e inizio ottobre, invece, è in programma il nuovo incontro tra la Lazio di Claudio Lotito e l’amministrazione comunale, in cui secondo i programmi sarà presentato dal presidente il piano di pre-fattibilità in via formale, così da poter dare via ufficialmente all’iter. Ricordiamo che Lotito ha già mostrato dei primi rendering di come potrebbe essere realizzato l’impianto, per un investimento che dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 milioni di euro.