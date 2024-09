Serie A, gli abbonamenti 24/25: la classifica squadra per squadra

La Serie A è pronta a ripartire dopo il primo stop forzato dovuto alla pausa per le nazionali che si ripeterà tra circa un mese quando le nazionali europee scenderanno in campo per la terza e quarta giornata di Nations League.

Intanto gli allenatori stanno cominciando ad accogliere i primi rientri dai rispettivi impegni con le proprie nazionali per preparare al meglio il quarto turno del massimo campionato italiano. Un turno a suo modo già speciale, perché al termine dell’ultima gara tutte le squadre di Serie A avranno giocato in casa. Infatti, mancano ancora all’appello Como e Atalanta, che possono riabbracciare i propri tifosi dopo aver visto terminare i lavori nei rispettivi stadi.

Un momento speciale, sopratutto per la formazione lariana, che vedrà tornare la Serie A al Sinigaglia dopo 60 anni. Un appuntamento atteso sopratutto dagli 6.700 abbonati che hanno esaurito in poco tempo le tessere a disposizione. Non un numero altissimo ma, come è logico, il numero di abbonamenti vendibili al pubblico da ogni singola società dipende direttamente dalla capienza dello stadio di casa.

Abbonamenti Serie A squadra per squadra – La classifica completa

Non sorprende, quindi, che le prime due società in Serie A per numero di abbonamenti al campionato venduto siano proprio Inter e Milan che possono contare, entrambe, su 40mila abbonati grazie a San Siro che può ospitare 75.725 persone. Per entrambe i due club milanesi si è valutato che la cifra ottimale di abbonati fosse questa, nonostante la richiesta fosse superiore per entrambi. Infatti, le società preferiscono sempre avere una quantità considerevole di biglietti singoli vendibili, che rappresenta la voce di incasso principale quando si parla di biglietteria.

Seguono a ruota le romane, ma qui si nota una differenza ben evidente nonostante Lazio e Roma giochino entrambe all’Olimpico. Infatti, i giallorossi possono contare su una base di pubblico degli abbonati superiore rispetto ai biancocelesti. Lo scarto è pari a 9.500 tessere in favore della Roma che ha un totale di abbonati pari a 38mila persone contro le 28.500 della Lazio.

Un vero e proprio boom lo registra il Genoa con i tifosi del Grifone esaltati dall’ultima stagione sotto la guida del confermato Alberto Gilardino. I rossoblù si sono confermati una tifoseria molto calda e affezionata alla propria squadra che potrà contare su un minimo di 28.093 persone ogni volta che giocherà al Ferraris, stabilendo il record storico per il club. Seguono Napoli, Lecce, Bologna e Juventus. I bianconeri si piazzano all’ottavo posto con 19.200 abbonati. Determinante per i bianconeri la capienza relativamente ridotta dell’Allianz Stadium che conta 41.507.

Da sottolineare come per alcune società la campagna abbonamenti sia ancora aperta. Fra queste ci sono il Verona, che ha però già toccato quota 15.500, Torino (10mila) e Monza (5mila). I brianzoli hanno così la possibilità di non chiudere all’ultimo posto della speciale classifica per numero di abbonati. Piazza che al momento i biancorossi condividono con il Venezia.

INTER E MILAN: 40MILA ROMA: 38mila LAZIO: 28.500 GENOA: 28.093 mila NAPOLI: 22mila LECCE: 21.677 mila BOLOGNA: 20 mila JUVENTUS: 19.200 VERONA: 15.500 * ATALANTA: 15.200 UDINESE: 13.784 CAGLIARI: 13.500 PARMA: 12.839 FIORENTINA: 12 mila TORINO: 10mila* COMO: 6.700 EMPOLI: 6.661 VENEZIA: 5 mila MONZA: 5mila*

*campagna abbonamenti ancora aperta