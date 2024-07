Inter, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i nerazzurri

Stipendi Inter 2024 2025 – La squadra allenata da Simone Inzaghi si affaccia alla stagione 2024/25 con l’ambizione di riconfermarsi campione d’Italia. Nonostante il calciomercato sia appena iniziato, la dirigenza nerazzurra si è portata avanti con il lavoro avendo finalizzato già due innesti che vanno a rinforzare l’organico a disposizione del mister: Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Il cambio di proprietà non sembra aver inizialmente influito sulla strategia gestionale dell’area sportiva, che segue una linea di contenimento del costo della rosa e il perseguimento di opportunità di mercato a prezzi contenuti per mantenere la competitività

Sono di ritorno ad Appiano una serie di volti noti che l’Inter proverà a piazzare nel corso della sessione estiva. In primis Joaquin Correa, il cui riscatto obbligatorio dal Marsiglia è saltato per via del mancato raggiungimento del piazzamento in Champions.

La lista degli esuberi include inoltre Andrei Radu, Lucien Agoume, Eddie Salcedo, Martin Satriano e potenzialmente Zinho Vanheusden.