Inter, da Correa a Radu: il peso degli esuberi a bilancio

Inter costo esuberi – L’Inter è al lavoro per il mercato estivo, con l’obiettivo di completare la rosa in una stagione che sarà piena di impegni. Dopo la vittoria dello scudetto e la seconda stella, nel 2024/25 gli uomini di Simone Inzaghi non punteranno solo a confermarsi in campionato, ma vorranno fare meglio in Champions League e poi chiudere al top la stagione con il Mondiale per Club che andrà in scena la prossima estate negli Usa

Come tante altre società di Serie A, anche l’Inter è alle prese però con i cosiddetti esuberi, calciatori non ritenuti più utili alla causa di Simone Inzaghi e ai quali la società sta cercando una nuova sistemazione, oppure che – sulla base di indiscrezioni di stampa – vorrebbero lasciare il club per provare esperienze in altre squadre o campionati. Il tutto senza dimenticare chi rientra dai prestiti in giro per l’Italia e l’Europe e non fa parte del progetto.

Inter costo esuberi – Il peso dei calciatori “in uscita”

Difficile dire ora se il club sarà in grado di sistemare tutte le pedine, ma gli addii in questione potrebbero potenzialmente permettere un risparmio superiore ai 25 milioni di euro sul costo della rosa 2024/25, al netto di eventuali scelte sui sostituti, e considerando anche la difficoltà nel cedere a titolo definitivo alcuni dei giocatori elencati.

Il risparmio si verificherebbe sia in termini di ammortamento, cifra piuttosto alta principalmente per Correa: dopo il flop al Marsiglia, infatti, l’argentino tornerà a Milano ma non per restare, visto che non rientra nei piani di Inzaghi.

C’è chi come Vanhheusden – in prestito allo Standard Liegi nella scorsa stagione – non è ancora considerato pronto dall’Inter, così come c’è chi non ha mai convinto fino in fondo come i vari Agoume, Satriano e Salcedo.

Nel complesso, qualora i calciatori in questione dovessero trovare una sistemazione, l’Inter andrebbe a risparmiare oltre 25 milioni di euro sul costo della rosa complessivo. Un tesoretto che libererebbe spazio a nuovi innesti, con l’obiettivo di mantenere i nerazzurri competitivi in Italia e in Europa.