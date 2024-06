Milan, da Origi a Saelemaekers: il peso degli esuberi a bilancio

Milan costo esuberi – Il Milan è al lavoro per il mercato estivo, con l’obiettivo di allestire una rosa competitiva e allargata, in modo da tornare a lottare per lo Scudetto dopo un’annata in cui i rossoneri, pur chiudendo secondi, non sono mai stati di fatto in corsa per il titolo.

In attesa di novità dal mercato in entrata, Milan è alle prese però con i cosiddetti esuberi, calciatori ai margini e ai quali la società sta cercando una nuova sistemazione, oppure che – sulla base di indiscrezioni di stampa – vorrebbero lasciare il club per provare esperienze in altre squadre o campionati. Il tutto senza dimenticare chi rientra dai prestiti e non fa parte del progetto.

Milan costo esuberi – Il peso dei calciatori “in uscita”

Difficile dire ora se il club rossonero sarà in grado di sistemare tutte le pedine, ma gli addii in questione potrebbero potenzialmente permettere un risparmio di oltre 30 milioni di euro sul costo della rosa 2024/25, al netto di eventuali scelte sui sostituti, e considerando anche la difficoltà nel cedere a titolo definitivo alcuni dei giocatori elencati.

Il risparmio nel caso del club rossonero si verificherebbe sia in termini di ammortamento che di stipendio, cifra quest’ultima piuttosto alta principalmente per Divock Origi. In particolare, infatti, l’attaccante ex Liverpool ha un ingaggio da 4 milioni di euro netti, circa 7,4 milioni di euro lordi, con un costo considerando il minimo ammortamento pari a complessivi 7,5 milioni.

C’è chi come il laterale Fode Ballo-Tourè ha intenzione di cambiare aria dopo anni senza grandi chance di scendere in campo e l’occasione non sfruttata al Fulham in prestito, mentre Saelemaekers rientra dopo il mancato riscatto da parte del Bologna e probabilmente cercherà nuove opportunità lontano dal Milan.

Nel complesso, qualora i calciatori in questione dovessero trovare una sistemazione, il Milan andrebbe a risparmiare poco meno di 20 milioni di euro sul costo della rosa complessivo. Un tesoretto che libererebbe spazio a nuovi innesti, con l’obiettivo di riportare i rossoneri a competere per lo Scudetto e a migliorare il percorso in Champions League.