Fiorentina, multa e risarcimento all'Aek Atene per la finale di Conference League

La Fiorentina è tornata dalla finale di Conference League senza il trofeo, ma con una multa della UEFA, e in particolare del proprio Organo di Controllo, Etica e Disciplina, in virtù del comportamento tenuto dai propri tifosi durante la sfida contro l’Olympiacos in quel di Atene.

L’Organo di Controllo, Etica e Disciplina ha deciso di i multare la società viola di 35.000 euro, per atti di danneggiamento e lancio di oggetti. Viene, invece, sospeso per due anni il divieto di trasferta per una partita nelle competizioni UEFA.

La partita, come detto, si è svolta ad Atene nello stadio che di solito ospita le gare casalinghe dell’AEK Atene. In quanto la struttura è di proprietà del club, tale multa comminata alla Fiorentina dovrà essere saldata al club turco entro 30 giorni dalla notifica di questa decisione per la risoluzione dei danni causati dai propri sostenitori, ovvero per i 28 posti rotti.