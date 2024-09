Arsenal, gli stipendi 2024/25: ecco quanto guadagnano i Gunners

Stipendi Arsenal 2024 2025 – Altra stagione in partenza dove i Gunners puntano a vincere la Premier League e stupire nell’Olimpo del calcio europeo. L’Arsenal di Mikel Arteta è conscio della concorrenza sia in campo nazionale che internazionale ma si è rinforzato eccome nel calciomercato estivo 2024/25.

A partire dagli acquisti dell’ex Bologna Riccardo Calafiori e dall’ex Real Sociedad Mikel Merino, passando per le conferme dei top player in rosa come Martin Odegaard e Kai Havertz. Negli ultimi istanti di trattative, inoltre, Raheem Sterling ha cambiato club nella capitale londinese, lasciando il Chelsea e approdando nella squadra di casa all’Emirates Stadium.