Juventus, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i bianconeri

Stipendi Juventus 2024 2025 – Rivoluzione era stata annunciata e rivoluzione è stata fatta. Separazione da Massimiliano Allegri e addio a giocatori dal pesante ingaggio (su tutti Rabiot e Alex Sandro), per far spazio a Thiago Motta e a nuovi giocatori in rampa di lancio.

Con queste premesse la Juventus si affaccia alla stagione 2024/25: ecco i salari annui, lordi e le relative scadenze di contratto della rosa del club bianconero.