Barcellona, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i blaugrana

Stipendi Barcellona 2024 2025 – Alla ricerca di riscatto. Dopo una stagione in sordina, il Barcellona punta in grande nell’annata in corso, con la volontà di scardinare il predominio del Real Madrid che ha predominato sia nel campionato domestico sia a livello europeo.

Nonostante le tensioni finanziarie che accompagnano il club guidato da Joan Laporta, i blaugrana sono riusciti ingaggiare una delle stelle di Euro 2024, quel Dani Olmo che aveva salutato la cantera nel 2014 per tornare a casa 10 anni più tardi.

La situazione economica del club ha però imposto anche degli addi eccellenti per contenere le spese, su tutti quello di Iİlkay Gündoğan, di ritorno a Manchester dopo un anno, oltre alla mancata conferma del duo portoghese composto da João Cancelo e João Félix.