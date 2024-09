Bayern Monaco, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i bavaresi

Stipendi Bayern Monaco 2024 2025 – Una stagione da dimenticare. Dopo più di 10 anni di successi ininterrotti, i bavaresi hanno concluso la stagione 2023/24 senza titoli, sovrastati da un Bayern Leverkusen in ascesa in Bundesliga ed eliminati dal Real Madrid in semifinale di Champions League.

L’ultima volta che era successo correva la stagione 2011/12, anno in cui la squadra allenata da Jupp Heynckes si arrese al dominio del Borussia Dortmund di Jurgen Klopp.

La stagione successiva, la guida tecnica fu rilevata da Pep Guardiola che condusse i suoi giocatori in uno straordinario triplete. L’augurio a Monaco di Baviera è che il precedente illustre possa ripetersi.

La campagna acquisti ha visto partire Matthijs de Ligt in direzione Manchester, rimpiazzato da Hiroki Ito. A rinforzare il centrocampo è arrivato il portoghese João Palhinha, mentre il compito di aggiungere imprevedibilità alla fase offensiva spetta a Michael Olise.