Champions, Milan al debutto senza sold-out: in 60mila per il Liverpool

Sarà un San Siro con circa 60.000 spettatori quello che ospiterà stasera il big match tra Milan e Liverpool, sfida che vedrà l’esordio dei rossoneri nella nuova Champions League. Dopo il successo contro il Venezia, la prevendita della sfida con i Reds ha fatto registrare un’impennata e i botteghini resteranno aperti anche nella giornata di oggi.

Dopo il successo in campionato era stata superata quota 55mila spettatori per l’incontro di questa sera, e con due giorni a disposizione il dato è ulteriormente cresciuto. Le presenze definitive saranno tuttavia inferiori a quelle delle due prime partite di campionato, che avevano superato in entrambe le occasioni quota 70mila spettatori.

Per l’esordio nella Champions 2023/24, gli spettatori erano stati invece oltre 65mila, anche se il match contro il Newcastle era in programma alle ore 18.45. Numeri che crebbero per le partite contro PSG e Borussia Dortmund, quando si toccò quota 75mila tifosi in entrambe le occasioni.

Nonostante il calo per l’esordio in Champions, il Milan rimane comunque una delle squadre con più pubblico in Italia. Secondo le stime di Calcio e Finanza, trascorse le prime giornate di campionato i rossoneri si trovano al secondo posto in classifica per media spettatori con un dato che supera quota 71mila, alle spalle dell’Inter di poche centinaia di unità.