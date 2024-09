Serie A, gli stipendi 2024/25: Inter al top, Juventus e Milan sul podio

Sostanzialmente stabile il monte ingaggi dei 20 club di Serie A nella stagione 2024-2025. Secondo le rilevazioni di Calcio e Finanza, l’aggregato degli stipendi lordi di tutti i calciatori che partecipano al massimo campionato di calcio italiano ammonta a 1,06 miliardi di euro, in linea con il totale della stagione 2023-2024.

Il dato potrebbe subire delle piccole variazioni nei prossimi giorni nel caso di operazioni di mercato in entrata o in uscita (es. ingaggio di giocatori a fine contratto o cessioni verso Paesi in cui il mercato è ancora aperto). Ad esempio, l’eventuale approdo in un club italiano di Adrien Rabiot, ex Juventus e attualmente svincolato, causerebbe un incremento nel monte ingaggi del club e, conseguentemente, sul totale del campionato.

Stipendi Serie A 2024 2025 – La classifica per club

Solo tre i club il cui monte ingaggi lordo supera i 100 milioni di euro. Si tratta dei campioni d’Italia dell’Inter, che guidano la classifica con stipendi lordi aggregati per 141,7 milioni di euro, davanti alla Juventus (111,7 milioni di euro) e al Milan (104,3 milioni). Fuori dal podio la Roma della famiglia Friedkin con 89,9 milioni, seguita dal Napoli di Aurelio De Laurentiis (82,9 milioni).

Nella top ten spazio anche per il neopromosso Como. Il club controllato dalla famiglia Hartono si posiziona al decimo posto con un monte ingaggi complessivo di 38,1 milioni di euro, scalzando il Bologna (36,1 milioni di euro) di Joey Saputo che quest’anno disputerà la Champions League.

Ecco la classifica completa (cliccando sul link è possibile vedere il dettaglio per ogni club):

Inter – 141,7 milioni di euro Juventus – 111,7 milioni di euro Milan – 104,3 milioni di euro Roma – 89,9 milioni di euro Napoli – 82,9 milioni di euro Lazio – 68,2 milioni di euro Fiorentina – 61,6 milioni di euro Atalanta – 59,2 milioni di euro Torino – 46,1 milioni di euro Como – 38,1 milioni di euro Bologna – 36,1 milioni di euro Monza – 35 milioni di euro Genoa – 31,3 milioni di euro Udinese – 28,2 milioni di euro Parma – 25,2 milioni di euro Cagliari – 24,1 milioni di euro Lecce – 21,5 milioni di euro Empoli – 20,4 milioni di euro Venezia – 19,4 milioni di euro Hellas Verona – 18 milioni di euro

Stipendi Serie A 2024 2025 – Il confronto con il 2023-2024

Rispetto alla scorsa stagione cresce, seppur in misura differente, il monte ingaggi di Inter (+20,3%) e Milan (+14,6%) mentre quello della Juventus è leggermente calato (-4,1%). In crescita il totale del Napoli (+11,1%), nonostante la partenza di Osimhen abbia fatto risparmiare al club partenopeo 13,1 milioni lordi.

In flessione invece il monte ingaggi delle due romane: la Roma ha ridotto gli stipendi lordi del 17%, mentre la Lazio di Claudio Lotito ha effettuato un taglio del 10,7% rispetto alla stagione 2023-2024.