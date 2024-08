Lecce, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i giallorossi

Stipendi Lecce 2024 2025 – L’obiettivo è la salvezza, cercando di arrivare a maggio con una tranquilla posizione in classifica. Questo il mantra di Pantaleo Corvino e di tutta la società pugliese presieduta da Saverio Sticchi Damiani e, per questo, il mercato è stato improntato sul rafforzamento della squadra.

Necessarie alcune cessioni, come quella di Marin Pongracic alla Fiorentina e Valentin Gendrey all’Hoffenheim, ma sono arrivati giocatori di categoria come Ante Rebic e Tete Morente. La nuova rosa di Luca Gotti, confermato dalla scorsa stagione, vuole stupire i tifosi del Via del Mare.