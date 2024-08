Dall'APOEL al Lask: le avversarie della Fiorentina in Conference League

Le due giornate dedicate ai sorteggi delle tre competizioni UEFA si sono conclusi con la Conference League, che vede come unica squadra italiana protagonista la Fiorentina.

I viola di Raffaele Palladino, che hanno conquistato la qualificazione ai calci di rigore contro la Puskas Akademia, erano in prima fascia grazie soprattutto al percorso fatto nelle ultime due stagioni che li hanno visti sempre in finale, prima contro il West Ham e poi con l’Olympiacos.

A differenza di Champions ed Europa League, le formazioni partecipanti alla Conference League 2024/25 sono sempre 32 con ogni formazione che disputerà sempre sei partite, ma contro avversarie diverse, così come le altre due competizioni UEFA. Un altro punto in comune è che non c’è più la fase a gironi con la prima fase che vedrà tutte le squadre inserite in un’unica classifica.

Ed ecco le date da segnare sul calendario e in cui andranno in scena le sei partite della prima fase:

Giornata 1 : 3 ottobre 2024

: 3 ottobre 2024 Giornata 2 : 24 ottobre 2024

: 24 ottobre 2024 Giornata 3 : 7 novembre 2024

: 7 novembre 2024 Giornata 4 : 28 novembre 2024

: 28 novembre 2024 Giornata 5 : 12 dicembre 2024

: 12 dicembre 2024 Giornata 6: 19 dicembre 2024

Si parte quindi a ottobre, quindi Palladino avrà modo di concentrarsi per il momento esclusivamente sul campionato, con Biraghi e compagni che cercano ancora la prima vittoria stagionale dopo le prime quattro partite, fra Serie A e Conference League, tutte terminate in pareggio.

Una volta arrivati al mese di ottobre ecco che si ritornerà a volare in giro per l’Europa per provare ad arrivare a un’altra finale di Conference che quest’anno si terrà mercoledì 28 maggio a Breslavia in Polonia. Intanto, per il momento, la Fiorentina dovrà vedersela con queste sei avversarie nella prima fase della Conference League 2024/25: