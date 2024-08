Atalanta e Real all'incasso: la UEFA paga i bonus per la Supercoppa

Lo scorso 14 agosto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, vincitrice dell’ultima Europa League, si è confrontata a viso aperto contro i campioni d’Europa e di Spagna del Real Madrid guidati da Carlo Ancelotti per la Supercoppa Europea. Il risultato finale ha premiato i Blancos, grazie ai gol di Federico Valverde e dell’ultima stella dei Galacticos Kylian Mbappé. Niente da fare quindi per i bergamaschi che sono comunque usciti dallo stadio Nazionale di Varsavia con l’onore delle armi dopo una partita disputata alla pari per lunghi tratti.

Ennesimo trofeo per Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, il numero 14 per la precisione, che si proietta verso una stagione ricca di sfide che comprenderà Mondiale per Club FIFA, quello a 32 squadre voluto dal massimo organo del calcio mondiale presieduto da Gianni Infantino, e la nuova Coppa Intercontinentale, che sostituisce il vecchio Mondiale per Club.

L’Atalanta, che si appresta ad affrontare nuovamente la Champions League, si può consolare con i premi UEFA che – come consultato da Calcio e Finanza su documenti ufficiali – sono stati riconosciuti alle due protagoniste della Supercoppa Europea proprio nella giornata di oggi. Il massimo organo del calcio europeo ha stanziato una cifra maggiore rispetto all’edizione 2023 che vide protagonisti Manchester City e Siviglia, ai quali andarono 3,5 milioni di euro a testa, con gli inglesi che oltre al trofeo portarono a casa anche 1 milione extra.

Per Atalanta e Real Madrid, invece, la partecipazione ha portato in dote 4 milioni a testa. Mentre il premio di 1 milione per i vincitori è rimasto immutato ed è chiaramente finito nelle casse dei Blancos. Un piccolo tesoretto di partenza da iscrivere alla voce ricavi UEFA nel bilancio 2024/25 per entrambe le società.