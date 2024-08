Lazio, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i biancocelesti

Stipendi Lazio 2024 2025 – La Lazio si affaccia alla stagione 2024/25 con le speranze di migliorare la tribolata stagione corsa, con il cambio in panchina tra Maurizio Sarri e Igor Tudor. Il presidente Claudio Lotito ha scelto Marco Baroni, ex allenatore dell’Hellas Verona, per ripartire da una squadra giovane e rivoluzionata.

Pesano, infatti, le partenze dei leader tecnici come Felipe Anderson e Luis Alberto, con l’aggiunta dell’addio del capitano Ciro Immobile. Baroni punta molto su una rosa più eclettica e ricca di interpreti giovani, per competere sia in campo nazionale che europeo, con la partecipazione alla nuova Europa League 2024/25.