Monza, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i biancorossi

Stipendi Monza 2024 2025 – Dopo l’addio di Raffaele Palladino, Adriano Galliani ha deciso di affidare la panchina ad un suo pupillo da calciatore, scegliendo Alessandro Nesta. L’ex allenatore della Reggiana arriva, così, alla prima panchina in Serie A e vuole dimostrare di essere all’altezza.

Le partenze di Andrea Colpani e Michele Di Gregorio sono state necessarie per il club della famiglia Berlusconi ma il mercato ha visto i ritorni di giocatori come Andrea Petagna e Stefano Sensi: il Monza non vuole smettere di stupire, centrando una qualificazione europea che avrebbe dell’incredibile.