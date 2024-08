Udinese, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i bianconeri

Stipendi Udinese 2024 2025 – La salvezza ottenuta all’ultimo turno della scorsa stagione ha destato grande preoccupazione in casa Udinese e, anche per questo, è stata messa in atto una rivoluzione tecnica. Via il “traghettatore” Fabio Cannavaro e dentro Kosta Runjaic, nuovo allenatore per la stagione 2024/25.

Il club della famiglia Pozzo, sempre attenta ai conti del club, ha finalizzato varie cessioni, tra cui Lazar Samardzic all’Atalanta, dopo alcune sessioni di calciomercato in cui era dato possibile partente. Il ritorno di Alexis Sanchez rimane il colpo di mercato più “ad effetto” della sessione estiva dei friulani.