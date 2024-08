La Juventus corre ancora in Borsa: titolo ai massimi da un anno

La Juventus corre ancora in Borsa. Dopo il +11% fatto registrare dal club bianconero nella giornata di ieri, il titolo della società piemontese ha guadagnato l’8,64% nella giornata odierna, arrivando a quota 2,8475 euro per azione, e raggiungendo il suo massimo da quasi un anno, precisamente l’inizio del mese di settembre del 2023.

Sul buon andamento della Juventus in Borsa pesano soprattutto il buon avvio e un mercato di alto livello, che tuttavia chiuderà un saldo positivo (a tal proposito, Calcio e Finanza pubblicherà a breve l’analisi sul calciomercato bianconero) e che dà fiducia per il prosieguo della stagione. Attualmente la Juve si trova al primo posto solitario in campionato e si prepara anche a disputare la nuova Champions.

Sul fronte della capitalizzazione di mercato, il valore è tornato sopra il miliardo di euro, precisamente a quota 1,08 miliardi. Guardando in generale a Milano, Piazza Affari chiude la seduta in territorio positivo, con l’indice Ftse Mib (indice dal quale la Juventus è uscita ormai da qualche anno) che segna un rialzo dello 0,53%, attestandosi a 34.372,67 punti.

Tra i titoli più performanti spicca Banca Popolare di Sondrio, che chiude con un aumento del 2,72%. Segue Bper Banca, che registra un progresso del 2,43%. Bene anche Iveco Group, che sale dell’1,97%, e Azimut, che cresce dell’1,79%.