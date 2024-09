Cagliari, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano gli isolani

Una salvezza conquistata all’ultimo giro di boa. Così si è congedato Sir Claudio Ranieri da una piazza con cui si è instaurato un legame viscerale, regalando un’ultima gioia ai tifosi sardi dopo la promozione conquistata l’anno precedente.

Inevitabilmente si apre un nuovo capitolo, con la società di Tommaso Giulini che si è affidata ad uno specialista nelle salvezze: quel mister Davide Nicola che per cinque volte negli ultimi otto anni ha tolto le castagne dal fuoco e centrato l’obiettivo della permanenza nella massima serie.

Hanno salutato anche due senatori come Alberto Dossena, aggregatosi al Como, e Nahitan Nandez, l’acquisto più costoso della storia del club che ha lasciato il club a parametro zero per cambiare vita e trasferirsi in Arabia Saudita.

In entrata, il club si è affidato alla qualità e all’esperienza di calciatori provenienti dalla scuola bergamasca, concludendo ben tre acquisti dall’Atalanta: Jose Luis Palomino, Nadir Zortea e Roberto Piccoli.