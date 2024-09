Chiude il mercato in Arabia Saudita: restano solo Turchia e Qatar

Il calciomercato in Serie A, e nei top cinque campionati europei e non solo, è terminato alla mezzanotte del 30 agosto. Da allora per i club non è più possibile tesserare calciatori, a parte quelli svincolati come Mario Hermoso accasatosi alla Roma che chiude il 12 dicembre, ma è ancora possibile cedere in quei mercati che sono ancora aperti.

Fra questi, a breve, non ci sarà più quello dell’Arabia Saudita, che rappresenta ormai da diverse finestre di calciomercato una possibilità per i calciatori che ritengono conclusa la propria esperienza in Europa. Infatti, i club della Saudi Pro League potranno tesserare nuovi calciatori entro lunedì 2 settembre, anche se in un primo momento la chiusura era stata posta ben più in là, il 6 ottobre.

I mercati ancora aperti – Alcuni paesi dove è ancora possibile fare calciomercato

Ormai prossima alla chiusura, così come in Brasile, Olanda e Portogallo, l’Arabia Saudita avrebbe potuto rappresentare l’ultima chiamata per risolvere questioni spinose come quella fra Victor Osimhen e il Napoli, ma anche per monetizzare al massimo un’operazione come quella in uscita dal Milan per Ismael Bennacer. Anche se di casi scomodi ce ne sono in casa rossonera e portano i nomi di Divock Origi e Fode Ballo-Touré. E chissà che non arrivino novità importanti anche per Joaquin Correa dell’Inter.

Ma, si sa, il mercato non dorme mai. E se nei principali mercati europei si sta guardando agli svincolati o a programmare magari qualche ritocco per la finestra invernale con il 2025, in alcuni paesi la campagna tesseramenti è ancora aperta per qualche giorno. Fino al 5 settembre in Croazia e Austria il mercato aperto. Il giorno dopo arriverà lo stop per Belgio e Polonia.

Ma se si considerano le situazioni in uscita di alcuni club in Italia, alle prese con esuberi da piazzare, ecco che le mete da attenzionare sono Qatar e Turchia. La prima chiude i battenti il 9 settembre, così come Romania e Svizzera, la seconda il 13, come la Serbia. In mezzo altri mercati secondari come Messico, Grecia e Russia. Poi ci sono i casi di Panama, con le trattative che termineranno il 30 novembre, e paesi come Maldive e Yemen dove il calciomercato inizierà ufficialmente domani.