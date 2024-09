Serie A, svelati anticipi e posticipi per la quarta giornata

La Lega Serie A ha svelato la programmazione della quarta giornata del campionato 2024/25, che andrà in scena tra il 14 e il 16 settembre prossimi. Si tratta della giornata in cui le squadre torneranno in campo dopo la sosta per le nazionali: inoltre, precederà i primi impegni delle squadre in Champions League (che comincerà ufficialmente il 17 settembre).

Tra le big che saranno protagoniste in Europa, il Bologna aprirà la giornata sfidando il Como in trasferta sabato 14 settembre alle 15, per poi esordire in Champions League mercoledì 18 settembre in casa contro lo Shakhtar Donetsk. La Juventus farà visita all’Empoli sabato 14 settembre alle 18, con i bianconeri che poi cominceranno in Champions il 17 settembre in casa contro il PSV Eindhoven. Sempre sabato giocherà il Milan, in casa contro il Venezia, con i rossoneri che poi scenderanno in campo in Europa martedì 17 settembre a San Siro nel big match con il Liverpool.

Domenica 15 settembre toccherà all’Atalanta, nella gara contro la Fiorentina alle 15: i bergamaschi poi sfideranno in Champions League l’Arsenal il 19 settembre al Gewiss Stadium. Infine, l’Inter sarà protagonista nel posticipo serale di domenica 15 settembre in casa del Monza, per poi aprire la propria stagione in Champions il 18 settembre in casa del Manchester City.

Per la programmazione delle successive giornate di campionato, invece, bisognerà attendere i prossimi giorni. A inizio stagione infatti la Lega Serie A aveva spiegato che anticipi e posticipi sarebbero stati resi noti secondo il seguente programma: