Roma, arriva Hermoso: l’impatto dell’acquisto sui conti del club

Dopo giorni turbolenti per la difesa della Roma, il Ds giallorosso Ghisolfi è riuscito a piazzare il colpo Mario Hermoso. Sfumati prima Danso (per non avere superato le visite mediche) e poi Tiago Djalò, il dirigente è dovuto correre ai ripari nel mercato degli svincolati. L’ex Atletico Madrid, che in estate è stato accostato a Napoli e Inter, sembrava essere a un passo dal Galatasaray.

I turchi avevano messo sul piatto un ingaggio importante da 4,5 milioni di euro a stagione, mentre i giallorossi si sono fermati a 3,5 milioni di euro. Tuttavia, la possibilità di giocare in Serie A ha prevalso sul lato economico, e così Hermoso sbarcherà nella capitale nelle prossime ore, per diventare un nuovo calciatore giallorosso.

Ma il mercato della Roma potrebbe non essere finito qui. Perché il difensore inglese Smalling sta per salutare direzione Arabia Saudita. Ha accettato l’offerta dell’Al-Fahya e firmerà un contratto fino al 2026. Al suo posto potrebbe addirittura arrivare Hummels. Il tedesco è svincolato e nelle ultime ore i contatti tra le parti si sono intensificati.

Ma in attesa di capire quali saranno le prossime mosse, come impatterà l’arrivo di Hermoso sui conti della Roma? Il calciatore arriverà a zero, dunque, al netto delle commissioni per l’agente, il club dovrà sostenere solamente il costo del suo ingaggio. Considerando uno stipendio da 3,5 milioni di euro netti, il peso di Hermoso a bilancio sarà pari a 6,48 milioni di euro.