Christillin (UEFA): «Mondiale per Club si farà. Conti Juve? Il club sa il punto di caduta»

«Sono felice di rivedere la mia Juve al centro dell’attenzione che merita. Gli ultimi anni sono stati davvero difficili». Parole di Evelina Christillin, componente dell’Esecutivo UEFA e del Consiglio FIFA, che ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Tifosa bianconera, la dirigente ha toccato diversi argomenti legati al club.

A cominciare dal nuovo Mondiale per Club a 32 squadre: «Si farà. Si troverà un accordo». E sul bilancio dei bianconeri: «Ferrero e Scanavino sanno far quadrare i conti, sono qui per questo. La società e Giuntoli hanno ben presente il punto di caduta. La Juve ha venduto molto, ha realizzato ricchissime plusvalenze. Qualche difficoltà in più l’anno prossimo, forse, ma se cominciamo a vincere…».

Un pensiero poi sui calciatori che potrebbero essere decisivi nella stagione appena iniziata: «Due nomi: Vlahovic e Locatelli. Il modo in cui giocano fa capire che la situazione è cambiata. Poi Mbangula in campo per Douglas Luiz che è costato 50 milioni. Ho pensato: “Motta provoca?”. No, ha scelto bene. E Savona, giovanissimo, valdostano come me: mi ha emozionato».

Poi, sulle ambizioni europee della Juve: «Tra le prime otto è difficile. Ai playoff ce la giochiamo, sarebbe un gran risultato. Abbiamo mentalità, giochiamo all’attacco, senza giochi tattici». Infine, una battuta sulla nuova Champions: «Divertentissima, tutti contro tutti, altro che Superlega. Un torneo che stupisce, cominciando dal video di presentazione con Ibra, Buffon, Del Piero, Figo e lo stesso “algido” Ceferin che s’è messo in gioco, prendendosi in giro. Oggi tra lui e la Juve il rapporto è tornato eccellente».