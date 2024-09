Parte la nuova Nations League: come funziona e perché conta verso i Mondiali 2026

La Serie A si mette in pausa per la prima volta in stagione per lasciare spazio alla Nazionale, che ritorna così in campo dopo la brutta eliminazione a EURO 2024, pronta a scendere in campo per le prime due partite della quarta edizione della Nations League.

Il torneo europeo, introdotto per sostituire le classiche amichevole fra nazionali, quest’anno assume ancora più importanza. Infatti, oltre ad assegnare il trofeo e i punti validi per il ranking, la Nations League potrebbe essere la scialuppa di salvataggio per quelle nazionali che non riusciranno a strappare un pass per i Mondiali 2026, che si giocheranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Qualificazione Mondiali 2026 Nations League – La possibilità degli spareggi

La rassegna iridata del 2026 sarà la prima a giocarsi con 48 nazionali qualificate (fino a Qatar 2022 sono state 32) e questo ovviamente apre le porte a formazioni che con il vecchio format sarebbero state escluse. La confederazione UEFA qualificherà ai Mondiali tramite le qualificazioni 12 selezioni (le vincitrici dei rispettivi gironi). Ma insieme a loro ci saranno anche le quattro vincitrici degli spareggi.

Spareggi che saranno giocati dalle seconde classificate nei girone di qualificazione e dalle migliori quattro della Nations League, a patto ovviamente che queste non si siano piazzate nei primi due posti durante le qualificazioni. In questo caso la posizione sarà assegnata alle meglio piazzate durante il torneo UEFA che inizierà questa settimana.

A oggi non si conoscono ancora i vari raggruppamenti per le qualificazioni ai prossimi Mondiali che partiranno a marzo 2025. Ma intanto gli Azzurri di Luciano Spalletti hanno il compito in primis di riscattare un Europeo tutt’altro che positivo e poi di provare ad andare più in fondo possibile in Nations League, dove però il sorteggio è stato tutt’altro che benevolo con l’Italia, che ha raggiunto le final four per due edizioni consecutive, inserita nel gruppo 2 della League A con Belgio, Francia e Israele. A qualificarsi per i quarti di finale saranno le prime due, mentre la terza andrà ai playout e l‘ultima retrocederà in League B.

Tornando agli spareggi per la qualificazione ai Mondiali 2026, le 16 nazionali (12 seconde e le migliori quattro della Nations League) verranno suddivise in quattro raggruppamenti e si giocheranno le partite di spareggio con semifinali di andata e ritorno, seguite a loro volta da finali di andata e ritorno fino a consegnare gli ultimi quattro posti disponibili per accedere ai Mondiali.

Insomma, da venerdì, sfidando a Parigi la Francia, l’Italia inizierà il suo percorso per i Mondiali 2026 con due strade disponibili che portano alla qualificazione. Obiettivo da non sbagliare assolutamente dopo le due esclusioni consecutive prima in Russa e poi in Qatar. E dopo gli Europei in Germania, la missione principale del corso targato Spalletti è diventata ancora più importante.