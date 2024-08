Parma, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i ducali

Stipendi Parma 2024 2025 – Dopo la vittoria del campionato di Serie B 2023/24, il Parma si appresta a cominciare la nuova stagione nel massimo campionato nazionale. Forte della riconferma dell’allenatore Fabio Pecchia e di una proprietà solida come quella di Kyle Krause, la società emiliana vuole stupire e puntare su una rosa giovane ma di grande qualità.

Acquisti come Matteo Cancellieri dalla Lazio e Pontus Almqvist dal Rostov vanno in questa direzione, per giocatori che hanno già fatto esperienza in Serie A.