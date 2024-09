Fiorentina, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i gigliati

Nel corso dell’estate hanno salutato tre senatori come Nico Gonzalez , passato ai rivali della Juventus , Giacomo Bonaventura , volato in Arabia, e Nikola Milenkovic , che si è accasato al Nottingham Forest dopo sette stagioni in viola, con la sua eredità raccolta da Marin Pongracic e Nicolas Valentini .

Gli ultimi giorni di mercato hanno visto la dirigenza molto attiva, dopo aver archiviato la qualificazione all’Europa League.

Il reparto più coinvolto dalle operazioni delle battute finali è stato il centrocampo, che ha visto salutare tra gli altri Arthur, di rientro alla Juventus dopo il prestito, e Sofyan Amrabat, che dopo l’esperienza al Manchester United è tornato solo temporaneamente prima di accasarsi al Fenerbahce di Jose Mourinho.

La tratta Roma-Firenze è stata particolarmente affollata per gli arrivi di Edoardo Bove dai giallorossi e di Danilo Cataldi dalla sponda biancoceleste.

Ad aumentare il tasso tecnico sulla trequarti sarà Yacine Adli, trasferitosi dal Milan con il compito di non far rimpiangere Jack, un altro ex rossonero, mentre a presidiare la fascia sinistra spunta una vecchia conoscenza nerazzurra, Robin Gosens, di ritorno in Italia dopo un anno in Germania tra le fila dell’Union Berlin.

Stipendi Fiorentina 2024 2025 – Le cifre

Questi gli stipendi netti dei calciatori della Fiorentina nella stagione 2024/25 (il lordo tra parentesi e in grassetto chi gode degli sgravi del Decreto Crescita):

David De Gea – 2,5 milioni netti (4,63 lordi)

Moise Kean -2,2 milioni netti (2,88 lordi)

Albert Gudmundsson -2,2 milioni netti (2,88 lordi)

Marin Pongracic – 2,1 milioni netti (2,75 lordi)

– 2,1 milioni netti (2,75 lordi) Danilo Cataldi – 1,8 milioni netti (3,33 lordi)

Lucas Beltrán – 1,8 milioni netti (2,36 lordi)

– 1,8 milioni netti (2,36 lordi) Cristiano Biraghi – 1,7 milioni netti (3,15 lordi)

Jonathan Ikoné – 1,7 milioni netti (2,23 lordi)

– 1,7 milioni netti (2,23 lordi) Rolando Mandragora – 1,6 milioni netti (2,96 lordi)

Josip Brekalo – 1,6 milioni netti (2,1 lordi)

– 1,6 milioni netti (2,1 lordi) Antonin Barak – 1,5 milioni netti (2,77 lordi)

Fabiano Parisi – 1,5 milioni netti (2,77 lordi)

Robin Gosens – 1,5 milioni netti (2,77 lordi)

Dodô – 1,5 milioni netti (1,97 lordi)

Lucas Martínez Quarta – 1,5 milioni netti (1,97 lordi)

– 1,5 milioni netti (1,97 lordi) Christian Kouamé – 1,2 milioni netti (2,22 lordi)

Andrea Colpani – 1,2 milioni netti (2,22 lordi)

Amir Richardson – 1,2 milioni netti (2,22 lordi)

Michael Kayode – 1 milione netto (1,85 lordi)

Edoardo Bove– 1 milione netto (1,85 lordi)

Luca Ranieri – 900mila netti (1,67 milioni lordi)

Pietro Terracciano – 900mila netti (1,67 milioni lordi)

Abdelhamid Sabiri – 800mila netti (1,48 milioni lordi)

Yacine Adli – 800mila netti (1,05 milioni lordi)

Riccardo Sottil – 600mila netti (1,11 milioni lordi)

Oliver Christensen – 500mila netti (660mila lordi)

Matias Moreno – 400mila netti (740mila lordi)

Gino Infantino – 350mila netti (460mila lordi)

– 350mila netti (460mila lordi) Tomasso Martinelli – 250mila netti (460mila lordi)

Pietro Comuzzo – 200mila netti (370mila lordi)

TOTALE – 38 milioni di euro netti (61,55 lordi)

Stipendi Fiorentina 2024 2025 – Scadenze contrattuali

Queste le scadenze contrattuali dei gigliati nella stagione 2024/25 (ogni data riferita al 30 giugno, ultimo giorno dell’annata sportiva):