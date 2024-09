Genoa, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i rossoblù

Il Grifone si presenta ai nastri di partenza dopo un’ottima stagione. La squadra di mister Alberto Gilardino ha conquistato un bottino di 49 punti che le sono valsi una salvezza tranquilla, che in alcuni frammenti di stagione poteva tramutarsi in qualcosa di ancora più importante.

Il club più antico d’Italia ha confermato la sua guida tecnica, pur avendo perso i due tenori della stagione passata: Mateo Retegui, sostituito da Andrea Pinamonti in arrivo dal Sassuolo retrocesso, e Albert Gudmundsson, che ha sposato il progetto della Fiorentina.

Porte girevoli per i rossoblu, che hanno accolto Pierluigi Gollini, in arrivo dall’Atalanta dopo l’esperienza di Napoli, che ha sostituito Josep Martinez, che ha ceduto alle lusinghe dell’Inter in cui occuperà il ruolo di vice Sommer.