L’UEFA abbassa il tetto ai prezzi per i settori ospiti nelle coppe

Nuova riduzione del tetto per i prezzi dei biglietti nei settori ospiti nelle coppe europee. Oggi infatti la stessa UEFA ha annunciato una riduzione del prezzo massimo dei biglietti che i club di casa possono richiedere ai tifosi ospiti nelle tre competizioni maschili per club, una decisione che ribadisce l’impegno della UEFA a rendere il calcio europeo più accessibile e alla portata di tutti. La delibera, approvata dalla Commissione Competizioni per Club UEFA, evidenzia il ruolo cruciale dei tifosi nel creare l’atmosfera emozionante che caratterizza la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League e riconosce il loro sostegno appassionato durante le trasferte. Rendendo le partite fuori casa più accessibili, la UEFA intende preservare questo aspetto unico della cultura calcistica europea.

A partire dalla stagione 2024/25, il prezzo massimo dei biglietti per i tifosi ospiti sarà di 60 euro in UEFA Champions League, 40 euro in UEFA Europa League e 20 euro in UEFA Conference League. I prezzi saranno ulteriormente ridotti nella stagione 2025/26 a un massimo di 50 euro in UEFA Champions League, 35 euro in UEFA Europa League e ancora 20 euro in UEFA Conference League.

La decisione giunge dopo un’ampia consultazione con la European Club Association (ECA) e Football Supporters Europe (FSE) e fa parte di un lavoro collettivo più ampio per migliorare l’esperienza dei tifosi nelle competizioni europee, rispecchiando l’impegno comune tra la UEFA e le parti interessate a mettere i tifosi al primo posto.

Commentando la decisione, il presidente della UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato: “La decisione di oggi segna un altro passo importante nel riaffermare l’impegno della UEFA a migliorare l’esperienza durante le partite per tutti i tifosi. Introducendo politiche più favorevoli ai fan, continuiamo la nostra missione di mantenere il calcio uno sport inclusivo, in cui i tifosi che viaggiano in tutta Europa per seguire le loro squadre sono apprezzati e riconosciuti”.

Il presidente dell’ECA, Nasser Al-Khelaïfi, ha aggiunto: “Abbassare il tetto massimo dei prezzi dei biglietti per i tifosi in trasferta nelle nuove competizioni per club maschili della UEFA è un segnale importante da parte di tutti i club membri dell’ECA, che contribuiscono attivamente a migliorare l’esperienza complessiva delle partite per i tifosi. La collaborazione tra l’ECA, la UEFA e i rappresentanti dei tifosi tramite l’FSE è fondamentale per garantire che i tifosi in trasferta possano godere al massimo di seguire le loro squadre in tutta Europa”.

Ronan Evain, Direttore Esecutivo dell’FSE, ha concluso: “I nuovi limiti di prezzo rappresentano un ulteriore riconoscimento di quanto i tifosi in trasferta siano fondamentali per l’atmosfera delle partite dei club europei. La decisione di oggi illustra un altro risultato positivo nel lavoro congiunto dell’FSE con la UEFA e i club per migliorare le condizioni per i tifosi che viaggiano in tutta Europa”.