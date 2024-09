Empoli, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano gli azzurri

Una salvezza arrivata all’ultimo respiro. La permanenza in Serie A è stata sugellata al 93esimo minuto dell’ultima giornata di Serie A, con la marcatura di Mbaye Niang che trafigge Svilar e manda in estasi il Castellani.

L’impresa è firmata Davide Nicola, il tecnico piemontese specialista in salvezze che dopo aver compiuto l’ennesimo miracolo sportivo si è trasferito a Cagliari. A raccogliere la sua eredità Roberto D’Aversa, che avrà il compito di centrare la quarta salvezza consecutiva per gli azzurri.

Il calciomercato estivo ha visto tanti giovani approdare in Toscana, tra cui spiccano Ola Solbakken e Mattia Viti di ritorno all’ovile con il compito di non far rimpiangere Sebastiano Luperto che ha seguito mister Nicola nella sua nuova avventura.

Spicca inoltre la nuova coppia d’attacco formata da Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo, che dovranno sopperire alla partenza dell’uomo della provvidenza Mbaye Niang oltre che del bomber di razza Francesco Caputo.

A portare in dote una dose di esperienza, l’ex nazionale azzurro Mattia De Sciglio, che vanta trascorsi importanti tra Milan, club in cui è cresciuto, e Juventus.