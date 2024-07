Napoli, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i partenopei

Stipendi Napoli 2024 2025 – Il Napoli ha bisogno di una scossa. Il club partenopeo arriva da una stagione deludente, che l’ha visto posizionarsi in decima posizione e mancare l’accesso alle competizioni europee.

Guardando il bicchiere mezzo pieno, ciò comporta l’assenza di impegni infrasettimanali, con ampie possibilità di riposarsi tra le gare e soprattutto per assimilare i dettami tattici del nuovo allenatore Antonio Conte.

Il mister salentino prende in mano la squadra con l’obiettivo di restituire competitività e stabilità dopo una stagione che ha visto avvicendarsi tre allenatori, a partire da Rudi Garcia, passando per il cavallo di ritorno Walter Mazzarri per terminare la stagione con Francesco Calzona, nella duplice veste di allenatore di club e ct della nazionale slovacca.

Attesi a breve i primi squilli di Manna, chiamato ad allestire una rosa che dovrà adattarsi ai principi tattici dell’allenatore che porta avanti con successo la difesa a 3, con il reparto difensivo e gli esterni che saranno presumibilmenti i reparti maggiormente coinvolti nei ritocchi in programma.

Fin dai nastri di partenza della sessione estiva, la rosa è stata soggetta a un cambiamento profondo, che ha visto salutare i giocatori in scadenza, ossia Piotr Zielinski e Diego Demme, e quelli in prestito, ovvero Pierluigi Gollini, Hamed Traorè e Leandro Dendocker.

Al loro posto a disposizione del tecnico ci saranno i giocatori di rientro alla base: Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Elia Caprile, Alessandro Zanoli, Alessio Zerbin e Walid Cheddira.