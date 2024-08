Napoli, ufficiale Lukaku: l'impatto sui conti del club partenopeo

Adesso è ufficiale. Romelu Lukaku riabbraccia Antonio Conte e diventa un nuovo calciatore del Napoli. L’attaccante si prepara alla sua terza avventura italiana, dopo gli anni all’Inter (con cui ha conquistato anche uno Scudetto e ha raggiunto una finale di Champions) e l’esperienza alla Roma, sotto la gestione José Mourinho.

Accontentato così il tecnico salentino, che dal suo approdo nel capoluogo campano ha fin da subito richiesto Lukaku come sostituto del prossimo partente Victor Osimhen, così da ricostruire quel legame che aveva fatto tanto bene all’Inter fino alla vittoria dello scudetto nel 2020/21. Ma quanto costerà Lukaku al Napoli? Come impatterà l’operazione sui conti 2024/25?

Lukaku stipendio Napoli – Quanto costa il belga

La quadratura del cerchio con il Chelsea, come detto, è arrivata nei giorni scorsi. Decisiva la forte volontà di regalare a Conte l’attaccante richiesto. Lukaku, infatti, si trasferisce in azzurro a titolo definitivo dopo che Manna ha trovato un muro da parte dei dirigenti dei Blues per quanto riguarda la formula del prestito con diritto di riscatto. La scorsa estate la Roma si garantì Lukaku in prestito oneroso, formula che quest’anno è stata esclusa dal Chelsea che ha bisogno di risorse economiche per far fronte a un bilancio in forte perdita.

Il Napoli, quindi, verserà nella casse del Chelsea 30 milioni di euro. Poi si passa alla parte variabile dell’accordo dove esistono però delle divergenze fra Italia e Inghilterra. Infatti se la stampa sportiva nostrana parla di un 30% sulla futura rivendita in favore dei Blues, Oltremanica si riporta come le due società si siano accordate su eventuali bonus pari a 15 milioni di euro.

Tralasciando la parte variabile, sul bilancio 2024/25 del Napoli l’operazione Lukaku, per il solo cartellino, inciderà per 15 milioni di euro, visto che il belga siglerà un accordo triennale e che la società azzurra ammortizza i cartellini a quote decrescenti, così divise per le intese di tre stagioni:

50% il primo anno

30% il secondo anno

20% il terzo anno

Passando al compenso di Lukaku, il belga ha rinunciato, come fatto l’anno scorso, a buona parte del suo ingaggio garantito dal contratto con il Chelsea. In azzurro, l’attaccante classe 1993 percepirà 6 milioni di euro netti a stagione per un totale di tre anni. Operazione che avrà i benefici del Decreto Crescita (qui spiegati i motivi per cui è ancora valido) e che permetterà al Napoli di risparmiare sullo stipendio lordo di Lukaku che sarà così pari a 7,86 milioni. Considerando quindi ammortamento e stipendio lordo, Lukaku inciderà sul bilancio del Napoli 2024/25 per un totale di 22,86 milioni di euro.

Cifra che si abbasserà nelle prossime stagioni, quando la quota di cartellino ammortizzata sarà ridotta. Ecco come cambierà il costo di Lukaku a bilancio nei tre anni: