Il mercato e i suoi costi spingono la Juventus in Borsa: titolo a +11%

La Juventus è l’unica squadra in Serie A che è stata capace a vincere le prime due partite del campionato 2024/25 grazie al doppio 3-0 contro Como e Verona. Grande entusiasmo in casa bianconera, sia all’interno dello spogliatoio che fra i tifosi, che sono pronti a godersi gli ultimi colpi di mercato che Cristiano Giuntoli ha messo a segno in queste ultime ore.

Dopo un lungo inseguimento, infatti, Teun Koopmeiners è diventato un calciatore della Juventus dopo l’annuncio ufficiale di ieri sera. Una trattativa che ha trovato la conclusione positiva grazie all’offerta juventina di 51,3 milioni di euro più 3,4 milioni di costi accessori. A tale cifra si potranno aggiungere un totale di 6 milioni di bonus.

Operazione che dimostra la volontà del nuovo corso juventino di tornare fin da subito protagonista, almeno in Italia, e che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Entusiasmo che oggi si è riversato anche sugli investitoti della Borsa. Infatti, alla chiusura odierna, il titolo bianconero a Piazza Affari ha registrato un +11%. Il valore per azioni della Juventus è ora pari a 2,621 euro con una capitalizzazione di mercato pari a 994,63 milioni di euro.

A pesare sul buon andamento del titolo del club bianconero anche il saldo positivo del calciomercato, che nonostante gli importanti investimenti portati a termine chiuderà con un segno più in termini di impatto sul bilancio della stagione 2024/25. Nella giornata di domani Calcio e Finanza pubblicherà un aggiornamento dell’analisi sul calciomercato della Juventus, oltre a quelle su Inter e Milan.