Quanto ha speso la Juventus sul mercato? La Juventus continua a lavorare sul mercato, mentre la Serie A 2024/25 si appresta a prendere il via, con la squadra di Thiago Motta impegnata in casa contro il Como alla prima giornata dopo un’estate calda dal punto di vista del calciomercato.

Anche per la stagione 2024/25, Calcio e Finanza stima l’impatto delle operazioni di mercato a bilancio per le principali società di Serie A.

Quanto ha speso la Juventus sul mercato – Le operazioni in entrata

Tra i nuovi acquisti, l’operazione più onerosa per la stagione 2024/25 riguarda l’acquisto di Douglas Luiz dall’Aston Villa nell’operazione che ha visto Barrenechea e Iling-Junior compiere il percorso inverso.

Considerando le cifre di questi affari, secondo le stime di Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, dovrebbero tradursi fino ad ora in maggiori costi per circa 38,7 milioni di euro. Vediamo ora come questi maggiori costi sono stati compensati dalle operazioni in uscita.

Quanto ha speso la Juventus sul mercato – Le operazioni in uscita

Tra le operazioni in uscita, quella che ha fatto registrare il valore di cessione maggiore è il trasferimento a titolo definitivo di Matias Soulé alla Roma. Complessivamente, non sono mancate però sia le plusvalenze (con cifre per un totale di circa 63 milioni) sia la conclusione di contratti particolarmente pesanti come quelli di Szczesny, Alex Sandro e Rabiot (che insieme avevano costi per oltre 35 milioni).

Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per circa 120,6 milioni di euro per il bilancio 2024/25. A questa cifra ci si arriva sommando le plusvalenze/minusvalenze realizzate, il risparmio di ammortamento (nel caso dei giocatori ceduti a titolo definitivo) e il risparmio sull’ingaggio lordo per i giocatori usciti dalla rosa bianconera rispetto alla stagione 2023/24.

Quanto ha speso la Juventus sul mercato – La review del mercato

Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2024/25 del calciomercato finora concluso dovrebbe tradursi secondo le stime in un impatto positivo per 81,9 milioni di euro circa.

Considerando invece il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo), la sessione di mercato per la Juventus è ferma ad un saldo negativo di 23,2 milioni di euro.