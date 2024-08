Serie A 2024/25 al via: ecco come ci arrivano Inter, Milan e Juventus

L’obiettivo stagionale, come sempre, è quello di superarsi e fare meglio dell’anno scorso: per Inter e Milan vorrebbe dire vincere lo Scudetto, per la Juve centrare una qualificazione Champions in maniera più tranquilla. Anche se si sa come, dalle parti di Torino, vincere sia l’unica cosa che conta.

Saranno 13 panchine su 20 totalmente nuove e, anche per questo, spettacolo e sorprese non mancheranno. Ai nastri di partenza, come ogni anno, l’attenzione dei media e la pressione dei tifosi è tutta sulle spalle delle tre grandi “storiche” del calcio italiano: parliamo di Inter, Milan e Juventus , in rigoroso ordine di piazzamento nello scorso campionato.

La prima giornata di Serie A si dividerà su tre giorni, aprendosi con l’Inter ospite del Genoa a Marassi e chiudendosi con la neopromossa Como in casa della nuova Juventus di Thiago Motta. In mezzo tante partite interessanti, tra cui il debutto del Napoli di Conte a Verona (stadio di esordi per Maradona e Kvaratskhelia) e la prima casalinga del Milan di Fonseca contro il Torino del neoallenatore Vanoli.

Il fischio d’inizio sulla Serie 2024/25 dista una manciata di ore. Sono passati circa due mesi e mezzo dall’ultimo turno del campionato scorso ma l’attesa sta per finire . Nonostante il calciomercato estivo sia ancora aperto e si stia per entrare nella fase calda delle trattative, il campo è pronto a riprendersi lo spazio che si merita.

Gli attacchi non possono tradire: le stelle delle tre grandi

Avere in squadra il capocannoniere dello scorso campionato non può essere un fattore da sottovalutare. Se poi questo giocatore è stato anche decisivo in Nazionale, con la vittoria Albiceleste della Copa America, ecco che l’Inter si posiziona avanti, nella griglia di partenza, rispetto alle due rivali.

Lautaro Martinez (LAU10) inizia la stagione 2024/25 con grande coscienza del giocatore che è diventato e che può, ancora, diventare: il prossimo passo sarà essere decisivo in campo europeo, con il simbolico rigore fallito con l’Atletico Madrid che ancora brucia.

Rimanendo a Milano, il neoallenatore portoghese Fonseca ripone grande fiducia sul connazionale con la maglia numero 10, Rafael Leao (LEA10). Reduce da un discreto Europeo, il nativo di Almada è l’attaccante più quotato delle tre big italiane (79,31 milioni) e la stagione in partenza deve confermare i suoi miglioramenti, soprattutto in zona gol.

Se con Allegri l’alibi era quello delle poche occasioni da gol, ecco che con Thiago Motta, sulla carta, non può avere scuse. Dusan Vlahovic (VLA09) arriva, probabilmente, alla stagione della verità con la Juventus. I 12 milioni netti d’ingaggio non aiutano a valutare oggettivamente il calciatore serbo: i tifosi vogliono di più da lui e il numero 9 sarà centrale nella manovra offensiva bianconera.

Dalla panchina per stupire: chi deve rilanciare le proprie ambizioni

Tra i rimandati della scorsa stagione, dopo una prima parte “balbettante” di campionato, c’è Denzel Dumfries (DUM02). Il terzino olandese, molte volte al centro della critica faziosa, è spesso partito dalla panchina nel campionato scorso, con il veterano Darmian a prendergli il posto. L’Europeo è stato discreto e le sue caratteristiche sono uniche nella rosa di mister Inzaghi: l’obiettivo è riscattare una stagione deludente (-14,13%).

Altro difensore un po’ in difficoltà è il rossonero Pierre Kalulu (KAL20). Il francese è stato a lungo ai box per infortunio ma ha iniziato il raduno a Milanello fin dal primo giorno, cercando di apprendere il prima possibile le richieste di Fonseca. La duttilità di giocare sia centrale che terzino destro è una qualità non di poco conto e potrebbe garantire a Kalulu una buona dose di minutaggio, nell’arco delle tre competizioni in cui sarà impegnato il Milan.

Le scorie per la mancata convocazione ad EURO 2024 vanno, in fretta, superate. Manuel Locatelli (LOC05) deve dimostrare di non aver subito troppo il contraccolpo, nonostante avesse disputato una stagione discreta (-1,92%). Il mediano avrà, però, una folta concorrenza, con i neoacquisti Douglas Luiz e Thuram che si contenderanno una maglia nel centrocampo bianconero: la possibilità di tornare a fare la mezzala potrebbero dare nuova linfa al numero 5, come ai tempi del Sassuolo.

Adattarsi velocemente e lasciare il segno: il mantra dei nuovi innesti

Il calciomercato estivo delle tre big italiane ha puntellato, dove ce ne fosse bisogno, le rose. Partendo dai campioni d’Italia, pochi acquisti ma mirati, come l’ex Napoli Piotr Zielinski (ZIE20). Nelle gerarchie il polacco parte dietro gli intoccabili Barella e Mkhitaryan, ma la stagione è molto lunga e troverà tanto spazio. Dimenticare la scorsa deludente stagione (-29,09%) e innalzare la qualità del centrocampo nerazzurro: questi i diktat di Zielinski.

Sostituire Giroud non sarà facile, sia dal punto di vista sportivo che caratteriale. Eppure, Alvaro Morata (MOR19) è il prototipo di giocatore che più si avvicina la francese, sia per qualità calcistiche che umane. Il neocampione d’Europa sarà utilissimo per la manovra offensiva: lo spagnolo è sempre andato in doppia cifra nelle ultime cinque stagioni e sa giocare con i compagni, preferendo spesso l’assist al gol.

La famiglia Thuram torna in Italia. Dopo il fratello maggiore Marcus, è Khephren Thuram (THU19) a sbarcare in Serie A. La Juventus lo ha prelevato dal Nizza per circa 20 milioni e, già dalle prime amichevoli, il francese ha messo in mostra tutta la sua fisicità. La scorsa stagione molto positiva (+8,36%) ha convinto il direttore Giuntoli a investire su di lui e la sfida tutta in famiglia rende l’eterna sfida Inter-Juventus, se ce ne fosse bisogno, ancora più suggestiva.

Le aspettative sempre al top dei tifosi e la necessità di centrare gli obiettivi sportivi per arrivare a quelli economico-finanziari. Inter, Milan e Juve sono pronte a sfidarsi per la vetta del campionato. Gli utenti della borsa dei calciatori, invece, a puntare sui top calciatori in giro per l’Europa.

FPeX – Football Players Exchange: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop, completare la procedura di registrazione e, importante novità, acquistare direttamente in euro o USDC i CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in euro. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: