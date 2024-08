Il Real conquista la Supercoppa UEFA: quanto vale il trionfo a Varsavia

Quanto vale vincere la Supercoppa europea? Da una parte c’era fenomenale Real Madrid di Carlo Ancelotti, che si è arricchito del talento del francese Kylian Mbappè. Dall’altra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che non è più decisamente una sorpresa e che nella passata stagione ha conquistato il primo titolo internazionale della sua storia. Le due squadre si sono sfidate senza esclusione di colpi nella serata di ieri a Varsavia, in un match con in palio il primo trofeo stagionale, la Supercoppa UEFA.

Non è bastata una grande Dea a fermare i Blancos, che so sono imposti con il risultato 2-0 (firme di Valverde e proprio di Mbappé, al suo esordio in un match ufficiale con il Real). I bergamaschi hanno avuto diverse occasioni importanti, su tutte una traversa fortuita nel primo tempo e un gran colpo di testa di Pasalic nella ripresa, sul quale è dovuto intervenire Courtois con un vero e proprio miracolo.

E’ stata una grande giocata di Vinicius a sbloccare il risultato, con Valverde che ha solamente dovuto appoggiare in rete uno splendido assist. Da lì in avanti la sfida si è messa in discesa per il Real, che ha raddoppiato nel giro di pochi minuti con un bel destro di Mbappé, chiudendo i conti e conquistando la sesta Supercoppa UEFA della sua storia (staccando il Milan a quota cinque).

Quanto vale vincere la Supercoppa europea? Le nuove cifre del torneo

Ma quanto per il Real la conquista del trofeo? Con la rivoluzione delle competizioni per club UEFA, sono cambiate anche le cifre destinate alle squadre che prendono parte alla Supercoppa europea. L’accesso alla finale della competizione – trasmessa in esclusiva su Sky – ha già garantito ai due club partecipanti 4 milioni di euro ciascuno, in crescita rispetto ai 3,5 milioni di euro del ciclo precedente. A questa cifra si aggiunge un altro milione di euro per il Real, per un totale di 5 milioni di euro.